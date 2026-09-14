अमेरिका में एक भारतीय मूल के शख्स पर अरबों के मेडिकेयर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं

अमेरिका: 8 अरब रुपये के मेडिकेयर घोटाले में भारतीय मूल का शख्स भगोड़ा घोषित

लेखन आबिद खान 11:08 am Sep 14, 202611:08 am

क्या है खबर?

अमेरिका में फर्जी क्लेम के जरिए स्वास्थ्य बीमा योजना में कथित तौर पर 8 अरब रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें भारतीय मूल के एक व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया गया है। इस शख्स का नाम कदीर खान है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कदीर ने टेक्सास स्थित अपनी प्रयोगशाला के जरिए मेडिकेयर के फर्जी क्लेम पेश किए। इन फर्जी क्लेम पर अमेरिकी सरकार ने करीब 6.22 अरब रुपये का भुगतान किया।