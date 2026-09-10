भारतीय मूल के दंपत्ति ने अमेरिकी विश्वविद्यालय को दान दिए 190 करोड़ रुपये

UNT के अध्यक्ष हैरिसन केलर ने कहा, "विकास-अनु की प्रतिबद्धता हमारे छात्रों और शिक्षकों के लिए इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, अध्ययन करने और लागू करने के नए अवसर पैदा करेगी, साथ ही हमारी 'लुक नॉर्थ: UNT 2030' रणनीतिक योजना की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। इससे हम छात्रों को बदलते श्रम बाजार के लिए तैयार करने के तरीके को नया रूप देंगे, अनुसंधान और नवाचार को गति देंगे और उत्तरी टेक्सास और राज्य के लिए स्थायी मूल्य का सृजन करेंगे।"