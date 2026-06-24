ईरान यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों को दूतावास की सलाह, अभी कुछ दिन और रुकें

बयान

भारतीय दूतावास ने क्या कहा?

भारतीय दूतावास ने विज्ञप्ति में लिखा, "दूतावास ईरान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है। हाल के अच्छे डेवलपमेंट और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए, दूतावास ईरान की यात्रा करने की सोच रहे भारतीय नागरिकों के लिए नीचे दी गई बदली हुई सलाह जारी करना चाहता है।" दूतावास ने लिखा, "हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचें।"