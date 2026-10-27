भारत ने UNSC में सभी देशों के लिए वीटो पावर की मांग की

हरीश ने आगे कहा, "भारत ने हमेशा कहा है कि वीटो, जो अभी सिर्फ UNSC के 5 स्थायी सदस्यों का खास अधिकार है, एक जिम्मेदारी है जिसे बहुत संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से जुड़े हों। इसे छोटी राजनीतिक जरूरतों का जरिया नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने पुराने तरीकों का जिक्र कर बताया कि कैसे कुछ सदस्यों ने वीटो के गलत इस्तेमाल से "परिषद की विश्वसनीयता को कमजोर किया।