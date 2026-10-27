भारत ने UNSC में सभी देशों के लिए वीटो पावर की मांग की
क्या है खबर?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बड़े सुधारों की वकालत की है। उसने UNSC के सभी सदस्य देशों को "वीटो" का अधिकार देने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि वीटो के लिए किसी देश की सदस्यता की श्रेणी, उसके आकार और उसके काम करने के तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता है।
बयान
वीटो के अधिकार में संयम की जरूरत- भारत
हरीश ने कहा, "वीटो को लिमिट करने को सदस्यता की श्रेणी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, आकार और काम करने के तरीकों के सवालों से अलग नहीं किया जा सकता। हमें सभी 5 क्लस्टर पर एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत सुरक्षा परिषद बदलाव के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की अपनी मांग दोहराता है।"
राजदूत ने कहा कि वीटो के अधिकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसके लिए संयम की जरूरत होती है।
बयान
वीटो छोटी राजनीतिक जरूरतों का जरिया नहीं होना चाहिए
हरीश ने आगे कहा, "भारत ने हमेशा कहा है कि वीटो, जो अभी सिर्फ UNSC के 5 स्थायी सदस्यों का खास अधिकार है, एक जिम्मेदारी है जिसे बहुत संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से जुड़े हों। इसे छोटी राजनीतिक जरूरतों का जरिया नहीं होना चाहिए।"
उन्होंने पुराने तरीकों का जिक्र कर बताया कि कैसे कुछ सदस्यों ने वीटो के गलत इस्तेमाल से "परिषद की विश्वसनीयता को कमजोर किया।
आकलन
2 देशों ने नहीं किया वीटो का इस्तेमाल
राजदूत ने बताया कि साढ़े 3 दशक में 2 देशों ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, वीटो का रिकॉर्ड बहुत खराब है।
उन्होंने कहा, "परिषद के पूरे समय में, लगभग 200 प्रस्तावों पर 331 बार वीटो का इस्तेमाल किया गया। हम यह भी देखते हैं कि 5 में से 2 सदस्यों ने साढ़े 3 दशकों से ज़्यादा समय से वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है, और ज़्यादातर वीटो या वीटो की धमकियां सिर्फ 3 सदस्यों की तरफ़ से आई हैं।"
जानकारी
वीटो का अधिकार किसके पास
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की पावर अभी पांच देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के पास है। ये सभी देश स्थायी सदस्य भी हैं। वीटो पावर प्राप्त एक देश सर्वसम्मति से पास महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास करने से रोक सकता है।