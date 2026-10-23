सऊदी अरब में उमराह करने गए 4,000 भारतीय तीर्थयात्री फंसे

सऊदी अरब उमराह करने गए 4,000 भारतीय तीर्थयात्री उड़ानें रद्द होने से फंसे, वापसी की कोशिश

लेखन गजेंद्र 11:02 am Oct 23, 202611:02 am

क्या है खबर?

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में भारतीय तीर्थ यात्रियों को लेकर नई चिंता सामने आई है, जो उमराह करने के लिए सऊदी गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि वह सऊदी अरब में फंसे भारतीय तीर्थ यात्रियों की जल्द वापसी के लिए टूर ऑपरेटर और एयरलाइंस के संपर्क में है । मंत्रालय ने यह बयान लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा चिंता जताए जाने के बाद दिया है।