भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा- पाकिस्तानी आतंकवाद पर मनगढ़ंत कहानियों का समर्थन करता है OIC

देब ने कहा कि OIC ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सैन्य वृद्धि और पाकिस्तान में कई स्थानों पर किए गए अनुचित हमलों का जिक्र किया था, हालांकि उसने भारत का नाम नहीं लिया।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर को लेकर OIC के अनुचित संदर्भ को खारिज कर कहा, "OIC को पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर ध्यान देना चाहिए, खासकर रावलकोट पर, जहां अंधाधुंध हत्याएं, क्रूर हिंसा है। जानबूझकर अनदेखी केवल कट्टरता और असहिष्णुता को दर्शाती है। PoK में महीनों से विरोध-प्रदर्शन जारी हैं।"