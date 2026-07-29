UNSC की बैठक में भारत ने होर्मुज में जहाजों पर हमले की निंदा की, चिंताजनक बताया

उन्होंने बताया कि भारत का इस क्षेत्र के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 180 अरब डॉलर (लगभग 17.37 लाख करोड़ रुपये) का है।

संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 31 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) से अधिक है, और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों से वार्षिक रूप से 52 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 5 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का प्रेषण प्राप्त होता है।

खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं, जिसकी सुरक्षा प्राथमिकता है।