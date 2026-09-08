डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर अमेरिका का झंडा लगी तस्वीर साझा की है

डोनाल्ड ट्रंप ने आइसलैंड के नक्शे पर लगाया अमेरिका का झंडा, अमेरिकी राजदूत तलब

लेखन आबिद खान 04:37 pm Sep 08, 202604:37 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में रहते हैं। अब हालिया विवाद उनके द्वारा साझा की गई एक तस्वीर को लेकर है, जिसमें उन्होंने आइसलैंड समेत मध्य अमेरिका और कई कैरेबियाई देशों के नक्शे पर अमेरिका का झंडा लगा दिया था। इस तस्वीर पर आइसलैंड ने आपत्ति जताई है और अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। आइसलैंड की विदेश मंत्री थोर्नेडुर गुन्नार्सडॉटिर ने इसकी पुष्टि की है।