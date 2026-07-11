स्विट्जरलैंड में लापता हुआ हैदराबाद का दंपति

स्विट्जरलैंड में लापता हुआ हैदराबाद का दंपति, निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने का है शक

लेखन भारत शर्मा 04:11 pm Jul 11, 202604:11 pm

क्या है खबर?

हैदराबाद के एक व्यवसायी और उनकी पत्नी स्विट्जरलैंड में लापता हो गए हैं। यह दंपति 3 सप्ताह पहले स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने गया था। दंपति की बेटी के पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि निवेशकों से बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद यह दंपति देश छोड़कर फरार हुआ होगा। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।