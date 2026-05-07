हंतावायरस मनुष्यों में कैसे फैलता है? डॉक्टरों को अब तक क्या-क्या पता है?

अटलांटिक महासागर में केप वर्डे के पास जहाज MV होंडियस पर हंतावायरस फैल गया है। इसके चलते जहाज पर 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 4 मरीज और संक्रमित हो गए हैं। अब संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए जहाज से निकालकर नीदरलैंड्स भेजा गया है। संक्रमण के चलते ये जहाज कई दिनों से समुद्र में फंसा हुआ है। आइए जानते हैं हंतावायरस कैसे फैलता है।

जहाज जहाज पर संक्रमण के बारे में क्या पता है? 2018 में दक्षिणी अर्जेंटीना के एपुयेन नामक छोटे से गांव में लगभग 3 दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इनमें से 11 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि ये सभी एंडीज वायरस से संक्रमित हो गए थे, जो चूहों द्वारा फैलाया जाने वाला हंतावायरस का एक प्रकार है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। माना जा रहा है कि इसी वायरस ने जहाज पर संक्रमण फैलाया है।

फैलाव कैसे फैलता है वायरस? न्यूयॉर्क के इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गुस्तावो पलासिओस ने CNN से कहा "शायद एंडीज वायरस के मानव से मानव में फैलने के इतिहास में 300 से भी कम मामले हैं। कुल मिलाकर इसके 3,500 मामले सामने आए हैं। इस वायरस से निपटने का अनुभव बहुत सीमित हैं। एंडीज वायरस के संचरण की अवधि कम लगभग एक दिन की होती है। बुखार आने वाले दिन लोग संक्रमण फैलाने के चरम पर होते हैं।"

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घटना अर्जेंटीना में कैसे फैला था वायरस? जांच में पता चला था कि एक 68 वर्षीय शख्स सबसे पहले संक्रमित हुआ था। 3 नवंबर, 2018 को ये शख्स एक जन्मदिन पार्टी में शामिल हुआ था। इस दौरान उसने 5 अन्य लोगों को संक्रमित किया था। इनमे से 4 आसपास के टेबलों पर बैठे थे और एक संक्रमित शख्स से शौचालय जाते समय कुछ क्षणों के लिए संपर्क में आया था। इसी तरह 61 वर्षीय दूसरे मरीज ने मृत्यु से पहले 6 अन्य लोगों को संक्रमित किया था।

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जहाज पर संक्रमण जहाज पर संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान की पूर्व उप निदेशक और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ल्यूसिल ब्लमबर्ग ने क्रूज जहाज पर हुए प्रकोप के बारे में CNN से कहा, "यह कोविड नहीं है। यह वास्तव में कोविड नहीं है। यह इन्फ्लूएंजा भी नहीं है। यह एक असामान्य व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण फैलने का मामला है, जो संभवतः जहाज पर बंद वातावरण के कारण हुआ होगा। हर यात्री की कम से कम 45 दिनों तक निगरानी करनी होगी।"