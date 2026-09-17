विमान के कथित मलबे के पास जश्न मनाते हूती विद्रोही

हूती विद्रोहियों ने मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान, वीडियो जारी किया

लेखन आबिद खान 05:56 pm Sep 17, 202605:56 pm

क्या है खबर?

बीते दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। अब हूतियों ने इस विमान के मलबे का एक कथित वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हूती विद्रोही विमान के मलबे के पास जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हूतियों ने कहा था कि इस अत्याधुनिक विमान को स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग कर गिराया गया था।