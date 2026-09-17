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हूती विद्रोहियों ने मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान, वीडियो जारी किया
विमान के कथित मलबे के पास जश्न मनाते हूती विद्रोही

हूती विद्रोहियों ने मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान, वीडियो जारी किया

लेखन आबिद खान
Sep 17, 2026
05:56 pm
क्या है खबर?

बीते दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। अब हूतियों ने इस विमान के मलबे का एक कथित वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हूती विद्रोही विमान के मलबे के पास जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हूतियों ने कहा था कि इस अत्याधुनिक विमान को स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग कर गिराया गया था।

वीडियो

वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

हूतियों द्वारा जारी किए गए वीडियो में एक मिसाइल एक लड़ाकू विमान को निशाना बनाती हुई दिख रही है। इसके बाद हूती लड़ाके रेगिस्तानी इलाके में मलबे के आसपास नजर आ रहे हैं।

वीडियो में वे विमान के पिछले हिस्से को उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सऊदी अरब ध्वज का चिह्न और पहचान संख्या 5539 छपी हुई है।

सऊदी अरब ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

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विमान

ताकतवर लड़ाकू विमान है F-15s

अमेरिकी कंपनी मैकडोनेल डगलस द्वारा निर्मित F-15 दोहरी भूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जिसे हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है।

ये विमान करीब 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है और 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।

इसमें 500 राउंड गोला बारूद वाली 20 मिलीमीटर की बंदूक लगी है। अमेरिका के बाद सऊदी के पास इनका सबसे बड़ा बेड़ा है।

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