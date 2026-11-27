सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हूती हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हूती हमले में नेपाली कर्मचारी की मौत, काम रोका गया

लेखन गजेंद्र 10:19 am Nov 27, 202610:19 am

क्या है खबर?

सऊदी अरब के जजान में हूतियों ने एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक नेपाली नागरिक है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और कई धमाके हुए। यहां आपातकाल की घोषणा करते हुए कामकाज बंद कर दिया गया है। सऊदी के ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में कई कर्मचारी घायल हुए हैं, जो अलग-अलग देशों के हैं। उनका मेडिकल इलाज किया जा रहा है।