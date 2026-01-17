बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर नहीं थम रहा अत्याचार, 36 घंटे में हुई 2 हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 36 घंटों में दो अलग-अलग जिलों से 2 हिंदुओं की हत्या के मामले सामने आए हैं, जिससे इलाकों में दहशत का माहौल है। राजबारी जिले में जहां एक 30 वर्षीय हिंदू युवक की कार से कुचलकर हत्या कर दी, वहीं गाजीपुर जिले में एक होटल व्यवसायी की लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। बता दें, बांग्लादेश में पिछले एक महीने में 9 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है।

विवाद होटल व्यवसायी की आपसी विवाद में की हत्या गाजीपुर जिले की कालीगंज थाना पुलिस ने बताया कि मृतक होटल व्यवसायी लिटन चंद्र घोष उर्फ काली (60) है। लिटन बोयीशाखी स्वीट एंड होटल के मालिक थे। पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर में होटल में काम करने वाले कर्मचारी अनंत दास को ग्राहकों ने मामूली कहासुनी के बाद पीटना शुरू कर दिया था। इसी दौरान जब लिटन कर्मचारी को बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर हमला करते हुए बेलचे (धारदार हथियार) से भी वार किया।

मौत लिटन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम पुलिस ने बताया कि ग्राहकों के हमले से लिटन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अन्य कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का लग रहा है और जांच जारी है।

विवाद राजबारी जिले में डीजल के भुगतान को लेकर क्या हुआ विवाद? एक अन्य घटना में राजबारी जिले में रिपन साहा नामक युवक की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। वह गोलंदा मोर इलाके के करीम पेट्रोल पंप पर काम करता था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के साढ़े 4 बजे काली SUV लेकर आए बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) के पूर्व नेता अबुल हाशेम और उनके चालक कमाल हुसैन ने डीजल भरवा लिया। इसके बाद हाशेम और हुसैन ने बिना भुगतान किए ही वहां से भागने का प्रयास किया।

वारदात आरोपियों ने कैसे दिया वारदात को अंजाम? पुलिस ने बताया कि हाशेम और हुसैन के बिना भुगतान किए जाने का प्रयास करने पर रिपन ने कार के आगे आगर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी और रिपट को टक्कर मारने के बाद उसे कुचलते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने रिपन को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया।

Another #Hindu killed in #Bangladesh. Petrol pump worker #RiponSaha (30) was run over and killed during a dispute over unpaid fuel. Accused BNP-linked Abul Hashem and his driver have been arrested.



The entire killing is clearly visible in the #CCTV footage.

कार्रवाई पुलिस ने अब तक क्या की कार्रवाई? राजबारी सदर के पुलिस प्रमुख खोंडाकर जियाउर रहमान ने बताया कि घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपी कार मालिक हाशेम और चालक हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हाशेम एक ठेकेदार है, जो पहले BNP की राजबारी जिला इकाई के कोषाध्यक्ष और जिला जोबो दल के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुका है। वारदात में शामिल कार को भी जब्त कर लिया गया है।