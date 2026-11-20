कनाडा ने गोल्डी बरार को मोस्ट-वांटेड भगोड़ा घोषित किया

कनाडा ने गोल्डी बरार को मोस्ट-वांटेड भगोड़ा घोषित किया, 2.50 लाख डॉलर का इनाम घोषित किया

लेखन गजेंद्र 10:15 am Nov 20, 202610:15 am

क्या है खबर?

कनाडा ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार (32) को मोस्ट-वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल किया है। वह 25 अपराधियों की सूची में पहले स्थान पर है। कनाडा पुलिस ने गोल्डी बरार को 2023 में विनीपेग में 39 साल के सुखदूल सिंह गिल की हत्या के सिलसिले में वांछित बताया है, जो उसके दुश्मन गैंग का सदस्य था। बरार की जानकारी देने वाले को 2.50 लाख कनाडाई डॉलर (लगभग 1.63 करोड़ रुपये) का इनाम मिलेगा।