जर्मनी के गुरुद्वारे में हिंसक झड़प में 11 लोग घायल, कृपाण चले और गोलीबारी भी हुई

हिंसा

कैसे शुरू हुआ झगड़ा?

जर्मन अखबार बिल्ड के अनुसार, गुरुद्वारा की नई प्रबंधन समिति के चुनाव में असहमति और गुरुद्वारे के कोष (संपत्ति) पर नियंत्रण को लेकर दो समूहों में झगड़ा हुआ था। गुरुद्वारे के कोष के प्रबंधन को लेकर पूर्व और वर्तमान बोर्ड सदस्यों के बीच मतभेद थे। इस बीच, प्रार्थना शुरू होने से पहले एक समूह ने दूसरे समूह पर मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे झगड़ा बढ़ गया। विवाद में 40 लोग शामिल थे। अधिकतर लोगों के सिर पर चोट आई है।