जर्मन बैंक में ड्रिल मशीन से छेदकर 300 करोड़ रुपये की चोरी, क्रिसमस का उठाया फायदा
क्या है खबर?
जर्मनी के गेलसेनकिर्चेन शहर में क्रिसमस की लंबी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने यहां के स्पार्कसे बचत बैंक में ड्रिल मशीन से छेदकर नकदी, सोना और आभूषणों से भरे 3,000 से अधिक तिजोरियों को तोड़ दिया। पुलिस ने मुताबिक, बैंक को 3 करोड़ यूरो (करीब 317 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और सभी अपराधी फरार हैं।
हॉलीवुड की फिल्म की तरह डकैती
BBC के मुताबिक, चोरों ने सेंधमारी के लिए हॉलीवुड की फिल्म 'ओशन्स इलेवन' की नकल की थी। चोरों ने इसे बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि सोमवार को बैंक में आग का अलार्म बजने के बाद चोरी की घटना का पता चला था। चोर बैंक के पास के पार्किंग गैराज के रास्ते भाग निकलने में कामयाब हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने गैरेज की सीढ़ियों पर कई पुरुषों को बड़े-बड़े बैग ले जाते हुए देखा था।
चोरों ने क्रिसमस का उठाया फायदा
पुलिस ने बताया कि चोरों ने ब्यूर जिले के निएनहोफस्ट्रासे स्थित इमारत को लूटने के लिए "क्रिसमस के शांत दिनों" का फायदा उठाया। गुरुवार-शुक्रवार को क्रिसमस के कारण जर्मनी में कारोबार बंद था और शक है कि गिरोह ने छुट्टियां और सप्ताहांत बैंक के अंदर बिताए होंगे और तिजोरियों को तोड़कर पैसे निकालें होंगे। पुलिस के मुताबिक, 3,000 से अधिक बक्सों का औसत बीमा मूल्य 10,000 यूरो (करीब 10.5 लाख रुपये) था। इसलिए नुकसान का अनुमान 30 मिलियन यूरो है।