जर्मनी में निकाय चुनाव से पहले दक्षिणपंथी पार्टियों के 16 नेताओं की मौत, साजिश की आशंका
क्या है खबर?
जर्मनी के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अचानक दक्षिणपंथी पार्टियों के 16 नेताओं की मौत से हड़कंप मच गया है। इसमें सबसे अधिक 7 उम्मीदवार AfD पार्टी के हैं। सभी उम्मीदवार नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया राज्य में 17 सितंबर को होने वाले निकाय चुनावों में खड़े थे, लेकिन उससे पहले एक-एक कर 16 उम्मीदवारों की मौत हो गई। पुलिस किसी प्रकार की साजिश से इंकार कर रही है, जबकि ऑनलाइन मुद्दे को हवा दी जा रही है। मौतों की जांच जारी है।
घटना
प्राकृतिक मौत, हत्या या आत्महत्या?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) पार्टी के 7 उम्मीदवार, जबकि SPD, सोशल एंड डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव (SDA), FDP, ग्रीन्स, एनिमल वेलफेयर पार्टी, इंडिपेंडेंट वोटर्स एसोसिएशन (UWG), फ्री वोटर्स, रेफरेंडम पार्टी और एक मतदाता समूह से एक-एक उम्मीदवार शामिल हैं। AfD के 4 उम्मीदवारों और 2 बैक-अप उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका कारण प्राकृतिक से लेकर आत्महत्या बताया जा रहा है। चार मौतें मात्र 13 दिनों के अंतराल में हुईं हैं।
चुनाव
काफी लोकप्रिय हुई है AfD पार्टी
AfD 2013 में बनी थी और तब से पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। फरवरी के संघीय मतदान में AfD ने 20.8 प्रतिशत वोट पाकर दूसरा स्थान पाया था। पार्टी ने जून 2023 में अपना पहला जर्मन जिला परिषद चुनाव और 2024 में थुरिंगिया राज्य में पहला क्षेत्रीय चुनाव जीता था। एलन मस्क भी उनके समर्थक थे। नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया की आबादी 1.8 करोड़ है और 14 सितंबर को जिला, नगरपालिका, नगर परिषद और महापौर चुनाव में 20,000 उम्मीदवार खड़े हैं।