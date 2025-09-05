जर्मनी में निकाय चुनाव से पहले 16 नेताओं की मौत, जिसमें सबसे अधिक AfD पार्टी के 7 उम्मीदवार हैं (तस्वीर: एक्स/@MarioNawfal)

जर्मनी में निकाय चुनाव से पहले दक्षिणपंथी पार्टियों के 16 नेताओं की मौत, साजिश की आशंका

लेखन गजेंद्र 03:46 pm Sep 05, 202503:46 pm

क्या है खबर?

जर्मनी के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अचानक दक्षिणपंथी पार्टियों के 16 नेताओं की मौत से हड़कंप मच गया है। इसमें सबसे अधिक 7 उम्मीदवार AfD पार्टी के हैं। सभी उम्मीदवार नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया राज्य में 17 सितंबर को होने वाले निकाय चुनावों में खड़े थे, लेकिन उससे पहले एक-एक कर 16 उम्मीदवारों की मौत हो गई। पुलिस किसी प्रकार की साजिश से इंकार कर रही है, जबकि ऑनलाइन मुद्दे को हवा दी जा रही है। मौतों की जांच जारी है।