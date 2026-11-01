जर्मनी और फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन: लोगों ने दुकानें लूटीं, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि फ्रैंकफर्ट में कम से कम 2 दुकानों में लूटपाट हुई और कई अन्य को नुकसान पहुंचा।

पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया।

हैम्बर्ग में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स में आग लगा दी। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया।

बर्लिन में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और अंडे फेंके।

कई जगहों पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ आतिशबाजी का भी इस्तेमाल किया।