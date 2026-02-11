फ्रांसीसी शिक्षक ने 55 साल में 89 नाबालिगों का रेप किया, भारतीयों को भी शिकार बनाया

फ्रांस में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक सेवानिवृत्त शिक्षक पर 55 साल में 89 नाबालिगों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। आरोपी का नाम जैक्स लावेउगल (79) है, जो स्वतंत्र शिक्षक, स्पेलियोलॉजी (गुफाओं का अध्ययन) के ट्रेनर और फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे। उन्होंने न केवल फ्रांस में बल्कि भारत समेत करीब 9 देशों के बच्चों को निशाना बनाया था। वह अभी जेल में है।

अपराध भारत समेत इन देशों के बच्चों को शिकार बनाया फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में अभियोजक एटिएन मंटो ने मामले में 89 पीड़ितों की जानकारी सार्वजनिक की है, जो आरोपी जैक्स का शिकार बने थे। उन्होंने सभी से आगे आने को कहा है। इनमें 13-17 वर्ष के नाबालिग शामिल हैं, जिनका जैक्स द्वारा शोषण किया गया था। आरोपी ने वारदात को 1967-2022 के बीच अंजाम दिया है। पीड़ितों में भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजर, फिलीपींस, कोलंबिया और न्यू कैलेडोनिया (फ्रेंच क्षेत्र) के बच्चे शामिल हैं।

जांच भारत में कितने बच्चों का किया शोषण? फ्रांसीसी अभियोजक मंटो ने जिन 89 पीड़ितों की जानकारी सार्वजनिक की है, उसमें भारतीय पीड़ितों के नाम भी शामिल है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने भारत दौरे के दौरान बच्चों को फ्रेंच सिखाने और गुफा अध्ययन की ट्रेनिंग देने के बहाने उनका शोषण किया होगा। हालांकि, अभी इसकी जांच जारी है। मामले में फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास को भी जानकारी दी जा सकती है।

