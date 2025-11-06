पेरिस के लूवर संग्रहालय से करोड़ों की चोरी के बाद खुलासा, सुरक्षा प्रणाली पासवर्ड था 'लूवर'

चोरी

18 अक्टूबर को दिनदहाड़े 7 मिनट के अंदर हुई करोड़ों की चोरी

संग्रहालय में 18 अक्टूबर को दिनदहाड़े जैकेट और हेलमेट पहने 4 लोगों ने गैलेरी डी'अपोलोन से 7 मिनट के अंदर 864 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी की थी। चोरों ने कांच के डिस्प्ले केसों को चेनसॉ से तोड़ दिया और 8 अमूल्य रत्न चुरा लिए। इसमें एक नीलम मुकुट, हार और एक बाली शामिल थी। इसे 19वीं सदी की रानियों मैरी-एमिली और हॉर्टेंस पहनती थीं। चोर स्कूटर से फरार हुए थे। संग्रहालय तब से बंद था।