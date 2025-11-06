पेरिस के लूवर संग्रहालय से करोड़ों की चोरी के बाद खुलासा, सुरक्षा प्रणाली पासवर्ड था 'लूवर'
क्या है खबर?
फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध लूवर संग्रहालय से 864 करोड़ रुपये (102 मिलियन डॉलर) की चोरी के बाद उसकी सुरक्षा में खामी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा ऑडिट से लूवर की साइबर सुरक्षा के बारे में पता चला कि संग्रहालय की वीडियो निगरानी प्रणाली की सुरक्षा करने वाला पासवर्ड केवल "लूवर" था, जिसने चोरी को आसान बना दिया। यह दावा फ्रांसीसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (ANSSI) का है, जो सुरक्षा प्रणालियों का ऑडिट करती है।
चोरी
18 अक्टूबर को दिनदहाड़े 7 मिनट के अंदर हुई करोड़ों की चोरी
संग्रहालय में 18 अक्टूबर को दिनदहाड़े जैकेट और हेलमेट पहने 4 लोगों ने गैलेरी डी'अपोलोन से 7 मिनट के अंदर 864 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी की थी। चोरों ने कांच के डिस्प्ले केसों को चेनसॉ से तोड़ दिया और 8 अमूल्य रत्न चुरा लिए। इसमें एक नीलम मुकुट, हार और एक बाली शामिल थी। इसे 19वीं सदी की रानियों मैरी-एमिली और हॉर्टेंस पहनती थीं। चोर स्कूटर से फरार हुए थे। संग्रहालय तब से बंद था।
जांच
अब तक 4 लोग गिरफ्तार
फ्रांसीसी अधिकारियों ने अभी तक आभूषण बरामद नहीं किए हैं, लेकिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 डकैती में शामिल थे। अभी एक फरार है। आरोपियों में एक टैक्सी चालक और एक डिलीवरी मैन और एक कचरा बीनने वाला शामिल थे। सभी उत्तरी पेरिस के उपनगरों से हैं। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। कचरा बीनने वाला आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह अल्जीरिया जाने वाली उड़ान में सवार होने वाला था।