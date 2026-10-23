फ्रांस के पेरिस में कार सवार ने 3 अलग-अलग जगह गोलीबारी की

फ्रांस के पेरिस में कार सवार ने 3 अलग-अलग जगह गोलीबारी की, एक की मौत

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Oct 23, 202605:40 pm

क्या है खबर?

फ्रांस की राजधानी पेरिस के यवेलिन्स में शुक्रवार को कार सवार ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। यवेलिन्स में ट्रैप्स शहर के मेयर अली राबेह ने बताया कि एक आदमी अपनी कार से ऐसे गोली चला रहा था, जैसे वह बिना किसी तैयारी के आया था और उसका इरादा नरसंहार करने का था। आरोपी कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।