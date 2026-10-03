फ्लाईदुबई घटना: आरोपी पायलट की पहचान सामने आई, ओमान एयर ने लगाया था प्रतिबंध

CNN के अनुसार, अल-हमामी की लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि उसने इंग्लैंड के बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। विश्वविद्यालय के एक सूत्र ने भी समाचार एजेंसी से पुष्टि की कि इस नाम के एक व्यक्ति ने 3 वर्षीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा किया और 2023 में विमानन प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की।

अल-हमामी के लिंक्डइन प्रोफाइल पर केवल 2 पोस्ट थे। एक वीडियो में अल-कायदा के पूर्व प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी और हुमाम खलील अबू-मुलाल अल-बलावी की तस्वीरें थीं।