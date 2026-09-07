अमेरिका में कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त, रनवे से बाहर निकलकर वाहनों से टकराया; 5 की मौत

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि प्राइम एयर की विमान संख्या 7598 स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के करीब हवाई अड्डे के रनवे से आगे निकल गई।

मियामी-डेड काउंटी के अग्निशमन प्रमुख रे जदाल्लाह ने पत्रकारों को बताया, "विमान ने कुछ वाहनों को टक्कर मारी, जिससे कुछ लोग वाहनों में फंस गए और घायल हो गए। कम से कम 2 लोग वाहनों में फंसे हुए थे, जबकि पायलट और सह-पायलट विमान के अंदर फंसे रह गए थे।"