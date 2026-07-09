चीन के फुजियान प्रांत में जूता कारखाने में लगी आग, 28 लोगों की मौत

घटना

35 से ज्यादा फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे

अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन और बचाव दल ने घटनास्थल पर 35 वाहन और 180 से अधिक अधिकारी भेजे हैं। बता दें कि फुजियान प्रांत में स्थित जिनजियांग को 'जूते की राजधानी' कहा जाता है, क्योंकि यहां जूते बनाने के कई कारखाने है। इससे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आग लगने से काफी लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा, "हादसे की वजह का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"