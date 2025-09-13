नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने उठाया बड़ा कदम, केपी ओली के खिलाफ FIR दर्ज 

नेपाल में Gen-Z के विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार रात को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही सुशील कार्की ने बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ शनिवार (13 सितंबर) को 8 सितंबर को युवाओं के खिलाफ की गई दमनात्मक पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ओली के खिलाफ जघन्य अपराध के आरोप मे निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश दिए गए हैं।

कैबिनेट कार्की रविवार को कर सकती है कैबिनेट का विस्तार रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की कल (रविवार) को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं। इसमें कुलमन घीसिंग, ओम प्रकाश आर्यल और बालेंद्र शाह बालेन जैसे प्रमुख नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बता दें कि कार्की के साथ घीसिंग और बालेन का नाम भी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आया था, लेकिन Gen-Z समूह की पहली पसंद को देखते हुए आखिर में सर्वसम्मति से कार्की के नाम पर ही मुहर लगाई गई थी।

इस्तीफा ओली को Gen-Z के विरोध के चलते देना पड़ा था इस्तीफा बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर Gen-Z के युवाओं ने 8 सितंबर को नेपाल की सड़कों पर उतकर कर विरोध प्रदर्शन किया था। इसे दबाने के लिए पुलिस की ओर से कठोर कार्रवाई करने के बाद यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था। इसमें 51 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक घायल हो गए। आखिर में 9 सितंबर को केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।