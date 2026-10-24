अल नीनो ने रचा इतिहास, पहली 30 डिग्री पर पहुंचा प्रशांत महासागर का तापमान

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, महासागर का यह तापमान सामान्य से बहुत अधिक है। जून में तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा था, जो अगस्त में 2.5 डिग्री हो गया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच यह विसंगति सामान्य से 3.7 डिग्री ऊपर जा सकती है।

यह नवंबर 2015 से जनवरी 2016 के बीच दर्ज सर्वकालिक रिकॉर्ड (2.6 डिग्री) को पीछे छोड़ देगा।

यह अल नीनो दिसंबर 2026 में चरम पर होगा और इसका असर 2027 तक बना रहेगा।