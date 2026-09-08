हिंदू समूह के दौरे के बाद एफिल टावर बंद, महिलाओं से जुड़ी किस बात पर विवाद?

BAPS ने कहा कि उसके प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान किसी को भी स्मारक में प्रवेश से नहीं रोका गया था।

BAPS ने कहा, "बड़े प्रतिनिधिमंडल को देखते हुए दौरा एफिल टावर टीम के साथ समन्वय कर सुबह रखा गया था, ताकि दूसरे पर्यटकों को कम परेशानी हो। हमारी जानकारी के अनुसार, दौरे के दौरान किसी भी समय किसी को एफिल टावर में जाने से नहीं रोका गया।"

हालांकि, संगठन ने किसी को हुई तकलीफ के लिए माफी मांगी है।