फ्रांस में इबोला वायरस का पहला मामला सामने आया

फ्रांस में इबोला वायरस का पहला मामला सामने आया, कांगो मिशन से लौटे डॉक्टर में पुष्टि

लेखन गजेंद्र 04:24 pm Jun 24, 202604:24 pm

क्या है खबर?

इबोला वायरस अफ्रीकी देशों से यूरोप तक पहुंच गया है। फ्रांस में इबोला का पहला मामला सामने आया है, यहां के एक डॉक्टर में वायरस की पुष्टि हुई है। फ्रांसीसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि संक्रमित डॉक्टर कांगो में एक मानवीय मिशन से लौट हैं। यह फ्रांस में पहला सकारात्मक मामला है। मंत्रालय ने कहा कि मरीज को अलग-थलग कर दिया गया है और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है।