तिब्बत में 7 तीव्रता का जोरदार भूकंप

तिब्बत में 7 तीव्रता का जोरदार भूकंप; 16 की मौत, 40 से अधिक घायल

लेखन गजेंद्र 09:04 am Oct 23, 202609:04 am

क्या है खबर?

चीन के दक्षिण-पश्चिम इलाके तिब्बत में गुरुवार देर रात आए भूकंप से लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप की वजह से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 46 लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर (CENC) के अनुसार, भूकंप का केंद्र उत्तरी तिब्बत के नागकू में कम आबादी वाले इलाके से 190 किलोमीटर दूर और राजधानी ल्हासा से 390 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर था।