फिलीपींस में 6.7 तीव्रता का भूकंप, लोगों में दहशत
क्या है खबर?
वेनेजुएला के बाद फिलीपींस में शुक्रवार को जोरदार भूकंप का झटका लगा है। रिक्टर पैमान पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूंकंप शाम 7:42 बजे मिंडानाओ द्वीप के सारंगानी शहर से लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में आया है। इसकी गहराई 65.7 किलोमीटर थी। यह उसी क्षेत्र में आया है, जहां 3 हफ्ते पहले एक शक्तिशाली भूकंप से 80 से अधिक लोग मारे गए थे।
भूकंप
नुकसान और हताहत की खबर नहीं
भूकंप के बाद अभी तक किसी प्रकार के नुकसान और लोगों के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। पिछली बार अधिक तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी। इस बार कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने भूकंप के प्रभाव का आकलन करना शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन भी जारी हुई है।
ट्विटर पोस्ट
भूकंप का झटका
Powerful 6.3 quake shakes Mindanao, Philippines! #Earthquake #Mindanao pic.twitter.com/JIxfT2r4SE— Mr. Kashyap (@MrKashyapSpeaks) June 26, 2026
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8 जून को आया था भूकंप
इससे पहले फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप तट पर ही 8 जून को भूकंप आया था। उसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। पहले 32 लोगों की मौत सामने आई थी, लेकिन बाद में आंकड़ा बढ़कर 80 पहुंच गया। तब भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर स्थित जनरल सैंटोस शहर से 13 किमी दक्षिण-पश्चिम में था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।
जानकारी
जोखिम वाले देशों में शामिल है फिलीपींस
विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित फिलीपींस, दुनिया के सबसे अधिक आपदा वाले जोखिम देशों में शामिल है। यहां नियमित रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और हर साल लगभग 20 टाइफून और उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं।