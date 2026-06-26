फिलीपींस में 6.7 तीव्रता का भूकंप, लोगों में दहशत

भूकंप

नुकसान और हताहत की खबर नहीं

भूकंप के बाद अभी तक किसी प्रकार के नुकसान और लोगों के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। पिछली बार अधिक तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी। इस बार कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने भूकंप के प्रभाव का आकलन करना शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन भी जारी हुई है।