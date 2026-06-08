फिलीपींस में भूकंप से ढही इमारतों में दबकर और भूस्खलन से 32 की मौत

फिलीपींस में भूकंप से ढही इमारतों में दबकर और भूस्खलन से 32 की मौत, 24 लापता

लेखन गजेंद्र 07:03 pm Jun 08, 202607:03 pm

क्या है खबर?

फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप तट पर सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 32 लोगों की जान चली गई और 24 से अधिक लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर स्थित जनरल सैंटोस शहर से 13 किमी दक्षिण-पश्चिम में था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। हालांकि, कुछ घंटों बाद इन चेतावनियों को रद्द कर दिया गया।