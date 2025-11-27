सिंगापुर के पास हिंद महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, कोई नुकसान नहीं

झटका

9 नवंबर को भी आया था हिंद महासागर में भूकंप

इस क्षेत्र में यह पहला मध्यम तीव्रता का भूकंप नहीं है। इससे पहले 9 नवंबर को इंडोनेशियाई क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर हिंद महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था। बता दें, 26 दिसंबर, 2004 को जब उत्तरी सुमात्रा के पास समुद्र में 9.2 और 9.3 तीव्रता का झटका लगा था, तब विशाल सुनामी उत्पन्न हुई थी, जिससे हिंद महासागर के तटीय देशों में शामिल भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई जगह 2.20 लाख से अधिक लोग मारे गए।