सिंगापुर के पास हिंद महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, कोई नुकसान नहीं
क्या है खबर?
सिंगापुर के पास हिंद महासागर में गुरुवार तड़के जोरदार भूकंप आया है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप भारतीय समयानुसार तड़के डेढ़ बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी सुनामी की चेतावनी की कोई रिपोर्ट नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि भूकंप का केंद्र भारतीय तटरेखा से दूर था।
झटका
9 नवंबर को भी आया था हिंद महासागर में भूकंप
इस क्षेत्र में यह पहला मध्यम तीव्रता का भूकंप नहीं है। इससे पहले 9 नवंबर को इंडोनेशियाई क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर हिंद महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था। बता दें, 26 दिसंबर, 2004 को जब उत्तरी सुमात्रा के पास समुद्र में 9.2 और 9.3 तीव्रता का झटका लगा था, तब विशाल सुनामी उत्पन्न हुई थी, जिससे हिंद महासागर के तटीय देशों में शामिल भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई जगह 2.20 लाख से अधिक लोग मारे गए।
भूकंप
बंगाल की खाड़ी में भी लगे झटके
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के 3 बजे हिंद महासागर के बाद बंगाल की खाड़ी में भी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। ये भी 10 किलोमीटर की गहराई में था। यह त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के हल्दिया से 350 किलोमीटर की दूरी पर था। अधिकारियों का कहना है कि सुबह साढ़े 5 बजे मणिपुर के नोनी में भी 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जो 26 किलोमीटर की गहराई में था।