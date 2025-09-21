बांग्लादेश में लगे भूकंप के झटके

बांग्लादेश में आया 4.0 की तीव्रता वाला भूकंप, मेघालय में भी महसूस हुए झटके

लेखन भारत शर्मा 02:38 pm Sep 21, 202502:38 pm

क्या है खबर?

पड़ोसी देश बांग्लादेश में रविवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। इस भूकंप के झटके मेघालय के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किए गए। अधिकारियों के अनुसार, भूकंप सुबह 11:49 बजे मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्र के पास आया था। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण अभी तक किसी संपत्ति को नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।