बांग्लादेश में आया 4.0 की तीव्रता वाला भूकंप, मेघालय में भी महसूस हुए झटके
पड़ोसी देश बांग्लादेश में रविवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। इस भूकंप के झटके मेघालय के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किए गए। अधिकारियों के अनुसार, भूकंप सुबह 11:49 बजे मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्र के पास आया था। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण अभी तक किसी संपत्ति को नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
केंद्र
जमीन से 10 किलोमीटर गहराई पर था भूकंप का केंद्र
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश-मेघालय की सीमा के पास जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप विज्ञानियों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता अपेक्षाकृत कम थी और राज्य के बुनियादी ढांचे पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। मेघालय और उसके आसपास के इलाकों सहित भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है। यहां छोटे से मध्यम तीव्रता के भूकंप आना सामान्य बात है।
म्यांमार
म्यांमार में 3.4 तीव्रता का भूकंप
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने पहले बताया था कि शनिवार दोपहर म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। यह भूकंप भारतीय समयानुसार दोपहर 1:05 बजे 80 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका निर्देशांक अक्षांश 25.28 उत्तर और देशांतर 95.15 पूर्व दर्ज किया गया। यह ताजा भूकंप 14 सितंबर को म्यांमार में आए 4.6 तीव्रता के एक और भूकंप के बाद आया है। हालांकि, इसमें बड़ा नुकसान नहीं हुआ।