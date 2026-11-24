नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया

नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप, भारत और चीन में भी महसूस किए गए झटके

लेखन गजेंद्र 08:54 am Nov 24, 202608:54 am

क्या है खबर?

नेपाल में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके लगे हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप सुबह 7:02 बजे 20 किलोमीटर गहराई में था। इसका केंद्र कोशी प्रांत में लेलेप के पास बताया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि नेपाल के साथ-साथ भूकंप के झटके भारत, भूटान, बांग्लादेश और चीन के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं।