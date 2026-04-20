जापान में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की संभावना

जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र 02:02 pm Apr 20, 202602:02 pm

क्या है खबर?

जापान में सोमवार को जोरदार भूकंप के झटके लगे हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 मापी गई है। भूकंप के बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में और 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप की वजह से कई इलाकों में नुकसान की खबर है। जापानी अधिकारियों चेतावनी दी है कि 3 मीटर तक ऊंची लहरें इवाते प्रांत और होक्काइडो के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती हैं।