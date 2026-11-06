जापान के टोक्यो में 6.1 तीव्रता का भूकंप

जापान के टोक्यो में 6.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी नहीं

लेखन गजेंद्र 05:07 pm Nov 06, 202605:07 pm

क्या है खबर?

जापान की राजधानी टोक्यो शुक्रवार को भूकंप के जोरदार झटके से सहम गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने बताया कि जापान के पूर्वी तट के पास पानी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके सेंट्रल टोक्यो में महसूस किए गए। मौसम एजेंसी के अनुसार, भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। जापान के 0 से 7 सिस्मिक-इंटेंसिटी स्केल पर इसकी तीव्रता 3 मापी गई थी।