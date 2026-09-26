कांगो में सैन्य विमान दुर्घटना का शिकार

कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 10:11 am Sep 26, 202610:11 am

क्या है खबर?

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक सैन्य विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। इसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान दक्षिण-पश्चिमी शहर किकविट से राजधानी किंशासा आ रहा था। हवा में ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद यह केंगे इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर गिरने के बाद विमान आग के गोले में बदल गया।