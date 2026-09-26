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कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत
कांगो में सैन्य विमान दुर्घटना का शिकार

कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान
Sep 26, 2026
10:11 am
क्या है खबर?

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक सैन्य विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। इसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान दक्षिण-पश्चिमी शहर किकविट से राजधानी किंशासा आ रहा था। हवा में ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद यह केंगे इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर गिरने के बाद विमान आग के गोले में बदल गया।

घटना

तकनीकी खराबी के बाद रिहाइशी इलाके में गिरा विमान

समाचार एजेंसी AP के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद विमान ने केंजे शहर के ऊपर कई चक्कर लगाए और सुरक्षित तरीके से उतरने के प्रयास किए। हालांकि, रनवे नहीं होने के कारण विमान रिहाइशी इलाके में जा गिरा।

हादसे में मारे गए सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कातालायी टिएंडे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया के तौर पर हुई है।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद विमान में लगी आग

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जांच

विमान में सवार सभी लोगों की मौत

कांगो सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल इफोमी एकेंगे ने कहा, "2 अधिकारियों के अलावा प्रतिनिधिमंडल के 12 सदस्यों और चालक दल के सदस्यों की भी इस दुर्घटना में जान चली गई।"

प्रांत के उप-गवर्नर रेमी साकी बोकिंडा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "12 लोगों के शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान मुश्किल है। पायलट का शव विमान के बाहर पाया गया। सरकारी विमानन दुर्घटना निकाय द्वारा दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है।"

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