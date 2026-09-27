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दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की अलग-अलग घटनाएं, कम से कम 27 की मौत
दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी की 2 भयावह घटनाएं सामने आई हैं

दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की अलग-अलग घटनाएं, कम से कम 27 की मौत

लेखन आबिद खान
Sep 27, 2026
12:38 pm
क्या है खबर?

बीती रात गोलीबारी की 2 घटनाओं से दक्षिण अफ्रीका दहल उठा है। वहां सामूहिक गोलीबारी की 2 अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। पहली घटना गौतेंग के एक बार में हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई है और 15 घायल हुए हैं। वहीं, पश्चिमी केप में हुई एक अलग गोलीबारी की घटना में बंदूकधारियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी और 11 अन्य को घायल कर दिया।

घटना

बार के बाहर गोलीबारी में 4 महिलाओं की भी मौत

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा ने कहा कि जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में वेडेला टाउनशिप के एक बार में देर रात गोलीबारी में 17 लोग मारे गए। इनमें 13 पुरुष और 4 महिलाएं हैं।

पुलिस ने कहा कि AK-47 राइफलों और हैंडगन से लैस कम से कम 8 संदिग्धों ने बार में प्रवेश करने से पहले बाहर खड़े लोगों पर गोलियां चलाईं। हमलावरों का मकसद अभी अज्ञात है और पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है।

अन्य घटना

एक अन्य घटना में मारे गए 10 लोग

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह पश्चिमी केप में हुई एक अलग गोलीबारी की घटना में ल्वांडले टाउनशिप में बंदूकधारियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी और 11 अन्य को घायल कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि 5 पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस ने कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए गंभीर और हिंसक अपराध जांचकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है।

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