दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की अलग-अलग घटनाएं, कम से कम 27 की मौत

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह पश्चिमी केप में हुई एक अलग गोलीबारी की घटना में ल्वांडले टाउनशिप में बंदूकधारियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी और 11 अन्य को घायल कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि 5 पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस ने कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए गंभीर और हिंसक अपराध जांचकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है।