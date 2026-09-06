केप वर्डे में सड़क हादसे में 24 की मौत

अफ्रीकी देश केप वर्डे में भीषण सड़क हादसा, 24 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 04:56 pm Sep 06, 202604:56 pm

क्या है खबर?

अफ्रीकी देश केप वर्डे के फोगो द्वीप पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे और किशोर हैं। यह दुर्घटना फोगो द्वीप के पहाड़ी क्षेत्र कैम्पानास डी सीमा मार्ग पर हुई, जिसमें एक यात्री बस शामिल थी। साओ फिलिप शहर के नागरिक सुरक्षा प्रमुख जोस कैनुटो ने पत्रकारों को बताया कि दुर्घटना में 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं।