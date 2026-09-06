अफ्रीकी देश केप वर्डे में भीषण सड़क हादसा, 24 लोगों की मौत
क्या है खबर?
अफ्रीकी देश केप वर्डे के फोगो द्वीप पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे और किशोर हैं। यह दुर्घटना फोगो द्वीप के पहाड़ी क्षेत्र कैम्पानास डी सीमा मार्ग पर हुई, जिसमें एक यात्री बस शामिल थी। साओ फिलिप शहर के नागरिक सुरक्षा प्रमुख जोस कैनुटो ने पत्रकारों को बताया कि दुर्घटना में 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं।
मीडिया
100 फीट गहरी खाई में गिरी बस
यह हादसा शनिवार रात करीब 9:00 बजे (स्थानीय समयानुसार) साओ फिलिप की म्युनिसिपैलिटी के उत्तरी हिस्से में चा दास काल्डेरास और कैम्पानास डे सीमा के बीच सड़क पर हुआ।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि फोगो द्वीप पर एक बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। मरने वालों में ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि दुर्गम इलाके में होने की वजह से बचाव अभियान में परेशानियां आ रही हैं।
घटना
क्षत-विक्षत हुए कुछ शव दफनाए गए
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों ने स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया है कि शवों की खराब स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत दफना दिया गया है। वहीं, अभी तक दुर्घटना का सटीक कारण पता नहीं चल सका है।
केप वर्डे के राष्ट्रपति जोस मारिया परेरा नेवेस ने एक बयान में इस दुर्घटना को एक बड़ी आपदा बताया है।
एक स्थानीय समाचार एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति और कुछ अन्य अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं।