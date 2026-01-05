LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धमकाया, कहा- ठीक व्यवहार न करने पर हमले होंगे
ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धमकाया, कहा- ठीक व्यवहार न करने पर हमले होंगे
डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धमकाया

ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धमकाया, कहा- ठीक व्यवहार न करने पर हमले होंगे

लेखन गजेंद्र
Jan 05, 2026
10:34 am
क्या है खबर?

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम सरकार को धमकाना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप ने अगर वेनेजुएला के नेता अमेरिकी मांगों के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो उन्हें और बुरे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार अगर व्यवहार में बदलाव नहीं करती है तो सैन्य अभियान और तेज होगा।

बयान

क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन जा रहे एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प खुले हैं। अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम दूसरा हमला करेंगे। अमेरिका एक और ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।" उन्होंने वेनेजुएला में शांति स्थापना के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनात के बारे में पूछने पर बताया कि यह अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

बयान

चुनाव सही समय पर होंगे- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अब भी 15,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं और उनका ध्यान चुनावी राजनीति के बजाय वेनेजुएला की समस्या को सुलझाने पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव सही समय पर होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रोड्रिगेज से बात की, जिन्होंने कथित तौर पर उनसे कहा कि वे हमारी हर जरूरत पूरी करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है।

Advertisement

अभियान

निकोलस और उनकी पत्नी अमेरिका की गिरफ्त में

ट्रंप प्रशासन ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट जस्टिस' के तहत 2 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर हमला बोल दिया। अमेरिकी सेना के 150 से ज्यादा विमान के साथ विशेष बलों ने मादुरो के आवास पर धावा बोलकर उन्हें पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। अभियान के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी और CIA की टीम वेनेजुएला में मादुरो की हरकतों पर नजर रखे थी। उन पर कई तरह के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।

Advertisement