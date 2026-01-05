ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धमकाया, कहा- ठीक व्यवहार न करने पर हमले होंगे

बयान क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन जा रहे एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प खुले हैं। अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम दूसरा हमला करेंगे। अमेरिका एक और ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।" उन्होंने वेनेजुएला में शांति स्थापना के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनात के बारे में पूछने पर बताया कि यह अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

बयान चुनाव सही समय पर होंगे- ट्रंप ट्रंप ने कहा कि अब भी 15,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं और उनका ध्यान चुनावी राजनीति के बजाय वेनेजुएला की समस्या को सुलझाने पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव सही समय पर होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रोड्रिगेज से बात की, जिन्होंने कथित तौर पर उनसे कहा कि वे हमारी हर जरूरत पूरी करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है।

Advertisement