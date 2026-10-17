रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कानून रोका

इस कानून के तहत रूस से तेल-गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इसमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल है।

इस विधेयक पर ट्रंप ने 18 सितंबर को हस्ताक्षर किए थे।

इस कानून का उद्देश्य रूस के ऊर्जा निर्यात को कम करना और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए उसे बातचीत के लिए मजबूर करना था।

हालांकि, किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति को लेना था।