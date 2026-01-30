ट्रंप ने कनाडा के विमानों की मान्यता रोकी, विमान सौदे पर 50 प्रतिशत टैरिफ की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के साथ चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को नई व्यापार धमकी दी। उन्होंने कनाडा से अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। साथ ही, कनाडा के विमानों की मान्यता रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि जब तक कनाडा अमेरिकी विमान निर्माता गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस द्वारा निर्मित व्यावसायिक जेट विमानों को तुरंत प्रमाणित नहीं करता, तब तक यह फैसला लागू रहेगा।

फैसला ट्रंप ने बॉम्बार्डियर कंपनी को निशाने पर लिया ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कनाडा ने गलत तरीके से, गैर-कानूनी ढंग से, और लगातार गल्फस्ट्रीम G-500, G-600, G-700, और G-800 जेट्स को प्रमाणित करने से मना कर दिया है, हम अमेरिका में उनके बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेसस और कनाडा में बने सभी विमानों की प्रमाणिकता रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने गल्फस्ट्रीम को अब तक बने सबसे बेहतरीन और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे उन्नत हवाई जहाजो में एक बताया।

धमकी कनाडा को 50 प्रतिशत टैरिफ की धमकी ट्रंप ने गल्फस्ट्रीम को महान अमेरिकी कंपनी बताते हुए कहा कि जब तक उसे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जाता, तब कनाडा के विमानों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कनाडा इसी प्रमाणिकरण प्रक्रिया के ज़रिए कनाडा में गल्फस्ट्रीम उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस स्थिति को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो वह कनाडा पर अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी एयरक्राफ्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।

Advertisement