ट्रंप ने साझा की SCO शिखर सम्मेलन की तस्वीर, लिखा- हमने रूस-भारत को खो दिया
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने भारत, रूस और चीन की साझेदारी पर चिंता जताई है। उन्होंने चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की तस्वीर साझा कर लिखा, 'ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो!' तस्वीर में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप ने ट्रुथ पर साझा की तस्वीर
Trump seems really bothered about the SCO summit. But there’s nobody in the administration that advises him on strategy? About India’s foreign policy? About the counterproductive tariff wars he’s waging even against America’s friends? pic.twitter.com/chu7pc6Wd8— Stanly Johny (@johnstanly) September 5, 2025
विवाद
SCO शिखर सम्मेलन में मिले थे तीनों नेता
अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच तियानजिन के SCO बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन शामिल हुए थे, जिनका स्वागत चीनी राष्ट्रपति शी ने किया था। मोदी करीब 7 साल बाद चीन पहुंचे थे। उनका चीन पहुंचना अमेरिका द्वारा भारत पर थोपे गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद का बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। इस दौरान पुतिन, शी और मोदी ने आपस में द्विपक्षीय बातचीत भी की, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया गया।
परेशान
क्यों परेशान हैं ट्रंप?
ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है और चेतावनी दी थी कि रूस से तेल खरीदना बंद होना चाहिए। इसके बावजूद,भारत का रूस से तेल व्यापार जारी है। ट्रंप के पूर्व सलाहकार और कई अमेरिकी नेता इस कदम की आलोचना कर चुके हैं, उन्होंने भी भारत-अमेरिका रिश्ते बिगाड़ने की निंदा की थी। ट्रंप को डर है कि तीनों महाशक्ति एक होकर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। ट्रंप तीनों देशों के समूह BRICS की आलोचना करते रहे हैं।