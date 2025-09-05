डोनाल्ड ट्रंप ने SCO शिखर सम्मेलन की तस्वीर साझा की

ट्रंप ने साझा की SCO शिखर सम्मेलन की तस्वीर, लिखा- हमने रूस-भारत को खो दिया

लेखन गजेंद्र 04:05 pm Sep 05, 202504:05 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने भारत, रूस और चीन की साझेदारी पर चिंता जताई है। उन्होंने चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की तस्वीर साझा कर लिखा, 'ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो!' तस्वीर में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं।