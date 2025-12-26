नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर अमेरिका का हमला, ट्रंप बोले- ईसाइयों का बदला लिया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) के ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि आतंकी संगठन द्वारा निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाने और बेरहमी से उनकी हत्या करने के कारण उन्होंने हमले का आदेश दिया था। हालांकि, ट्रंप ने हमले का समय और इससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी है।

हमला ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ एक शक्तिशाली और जानलेवा हमला किया, जो मुख्य रूप से मासूम ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी से मार रहे थे। ऐसा कई सालों में नहीं देखा गया था! मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।'

बयान अगर हिंसा जारी रही तो और आतंकवादी मारे जाएंगे- ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा कि युद्ध विभाग ने कई सटीक हमले किए, जैसा कि सिर्फ़ अमेरिका ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। ट्रंप ने लिखा, 'भगवान हमारी सेना को आशीर्वाद दे, और सभी को मैरी क्रिसमस, जिसमें मरे हुए आतंकवादी भी शामिल हैं, अगर वे ईसाइयों का कत्लेआम जारी रखते हैं तो ऐसे और भी बहुत से आतंकवादी मारे जाएंगे।'

हिंसा नाइजीरिया में काफी सालों से हिंसा हावी नाइजीरिया को वर्षों से ISIS से जुड़े गुट और बोको हराम की हिंसा का सामना करना पड़ा है, खासकर उत्तर और उत्तरपूर्वी हिस्से में। अमेरिका ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नाइजीरिया को "विशेष चिंता का देश" घोषित किया है। ट्रंप ने नवंबर में कहा था कि ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के दावों के बाद उन्होंने पेंटागन को संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का निर्देश दिया है।

