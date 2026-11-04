डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने की बात कही

डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर कहा- परिणाम स्वीकार करने को तैयार

लेखन गजेंद्र 11:59 am Nov 04, 202611:59 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर कहा कि वह परिणामों को स्वीकार करने को तैयार हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हम डेमोक्रेट्स के साथ काम करेंगे, और आप जानते हैं, हम उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। हम शायद कुछ काम कर लेंगे।" अमेरिकी मीडिया ने अनुमान लगाया है कि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों पर नियंत्रण जीत लिया है।