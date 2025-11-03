LOADING...
अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 7 की मौत; 150 से अधिक घायल
लेखन गजेंद्र
Nov 03, 2025
09:22 am
क्या है खबर?

अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर तेज भूकंप के तेज झटकों से हिल गई। सोमवार तड़के आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है। करीब 2 बजे उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 घायल हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप सबसे बड़े शहर बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ के पास 28 किलोमीटर की गहराई पर आया था। शहर की आबादी लगभग 5.23 लाख है।

पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए झटके, अलर्ट जारी

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता समीम जोयांदा ने बताया कि भूकंप की वजह से घायल लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। बल्ख प्रांत के प्रवक्ता हाजी जैद ने भूकंप से मजार-ए-शरीफ का पवित्र स्थल ब्लू मस्जिद का एक हिस्सा नष्ट हो गया। भूकंप के झटके उत्तरी अफगानिस्तान की सीमा से लगे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों में भी महसूस हुए हैं। USGS पेजर सिस्टम ने नारंगी अलर्ट जारी कर संभावित गंभीर परिणामों का संकेत दिया है।

अफगानिस्तान में अक्टूबर में 11 भूकंप आए

अफगानिस्तान में अक्टूबर के महीने में करीब 11 भूकंप आए थे, जिसमें अधिकतर की तीव्रता 5 के आसपास रही थी। हालांकि, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले पूर्वी कुनार प्रांत में 1 सितंबर को तड़के 6.0 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी थी। तालिबान सरकार ने बताया था कि भूकंप से 1,411 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3,500 से अधिक लोग घायल थे भूकंप से प्रांत के 3 गांव जमींदोज हो गए थे।

