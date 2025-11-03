अफगानिस्तान में सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का भूकंप आया

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 7 की मौत; 150 से अधिक घायल

लेखन गजेंद्र 09:22 am Nov 03, 202509:22 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर तेज भूकंप के तेज झटकों से हिल गई। सोमवार तड़के आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है। करीब 2 बजे उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 घायल हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप सबसे बड़े शहर बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ के पास 28 किलोमीटर की गहराई पर आया था। शहर की आबादी लगभग 5.23 लाख है।