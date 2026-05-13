डोनाल्ड ट्रंप चीन रवाना, एलन मस्क-टीम कुक भी साथ; किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बहुप्रतीक्षित चीन दौरे पर रवाना हो गए हैं। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चर्चा का केंद्र दोनों देशों के बीच व्यापार होगा। ट्रंप के साथ शीर्ष तकनीकी कंपनियों के अधिकारी भी चीन जा रहे हैं। इनमें एपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक, टेस्ला के एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसन हुआंग भी शामिल हैं। आइए ट्रंप के दौरे के बारे में जानते हैं।

दौरा कैसा होगा ट्रंप का चीन दौरा? ट्रंप के दौरे की शुरुआत 14 मई की सुबह 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स' में स्वागत समारोह के साथ होगी। यह बीजिंग का विशाल राजकीय स्थल है, जहां अक्सर राजनीतिक बैठकें और औपचारिक समारोह होते हैं। इसके बाद शी जिनपिंग की मौजूदगी में ट्रंप को तियानमेन स्क्वायर में 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दोपहर में दोनों नेता 'टेंपल ऑफ हेवन' जाएंगे। 15 मई को ट्रंप और शी के बीच बैठक होगी।

मुद्दे किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी, AI, ईरान से जुड़े मुद्दे, व्यापार और ताइवान हथियार पैकेज जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। अल जजीरा के मुताबिक, बैठक में प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका ने चीन को जाने वाले उन्नत चिप्स और उपकरणों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। वहीं, चीन का लगभग 90 प्रतिशत दुर्लभ खनिजों पर कब्जा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए जरूरी हैं।

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व्यापार व्यापार चर्चा का सबसे अहम बिंदू रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ट्रंप के साथ एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का जाना इसका संकेत है। दोनों देशों में 28 लाख करोड़ रुपये के संभावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिका ने चीन पर बोइंग विमान और सोयाबीन सहित अमेरिकी वस्तुओं की खरीद बढ़ाने का दबाव डाला है। वहीं, चीन सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील की मांग कर सकता है।

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ईरान छाया रहेगा ईरान युद्ध का मुद्दा जानकारों का मानना ​​है कि अमेरिका चीन से ईरान पर दबाव डालने का अनुरोध कर सकता है, क्योंकि चीन ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और सुरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने का भी आग्रह किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान मुद्दे पर अमेरिका और चीन के साझा हित हैं, क्योंकि दोनों देशों को खाड़ी के माध्यम से स्थिर ऊर्जा प्रवाह से लाभ होता है।