डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना को 10 में से 15 अंक दिए हैं

लेखन गजेंद्र 09:02 am Mar 05, 202609:02 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिकी सेना के प्रदर्शन को असाधारण रेटिंग दी और कहा कि उसने कम समय में तेज प्रगति हासिल की है। व्हाइट हाउस में एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध में अमेरिकी सेना के प्रदर्शन को 10 में से "लगभग 15" अंक दिए। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व के प्रमुख व्यक्तियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।