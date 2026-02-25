डोनाल्ड ट्रंप का भारत-पाकिस्तान युद्ध पर नया दावा, कहा- मैं न होता तो शहबाज मारे जाते
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को रुकवाने का दावा किया है, लेकिन उसमें एक नई बात जोड़ी है। अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वह नहीं होते तो भारत-पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी। साथ ही, उन्होंने दावा दोहराया कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं।
दावा
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने भाषण देते हुए कहा, "अपने पहले 10 महीनों में, मैंने आठ युद्धों को समाप्त किया...पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। 3.5 करोड़ लोगों का कहना था कि अगर मैं हस्तक्षेप न करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती।" ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के अलावा कंबोडिया-थाईलैंड, इजरायल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया, कांगो-युगांडा, अर्मेनिया-अजरबैजान और गाजा में युद्ध रुकवाया है।
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप का भाषण
#BREAKING: Trump says Pakistan Prime Minister would have died during the India-Pakistan 4-day War, referring to India’s Operation Sindoor, if he had not intervened to bring a ceasefire. Big statement by the US President.— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 25, 2026
