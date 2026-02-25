डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर नया दावा किया

डोनाल्ड ट्रंप का भारत-पाकिस्तान युद्ध पर नया दावा, कहा- मैं न होता तो शहबाज मारे जाते

लेखन गजेंद्र 09:25 am Feb 25, 202609:25 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को रुकवाने का दावा किया है, लेकिन उसमें एक नई बात जोड़ी है। अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वह नहीं होते तो भारत-पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी। साथ ही, उन्होंने दावा दोहराया कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं।