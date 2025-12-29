डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोडिमीर जेलेंस्की से की मुलाकात, कहा- रूस और यूक्रेन शांति समझौते के करीब

बयान ट्रंप ने क्या कहा? बैठक के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमारी बैठक शानदार रही, कुछ लोग कहेंगे 95 प्रतिशत सफलता पाई, मुझे नहीं पता कितने प्रतिशत, लेकिन हमने उस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है। हम देखेंगे कि यह हो पाता है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत करीब है।" जमीन कब्जे को लेकर पूछे गए सावल पर ट्रंप ने कहा कि यह एक जरूरी मुद्दा है और बात चल रही है।

बयान जेलेंस्की ने क्या कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, "हमने शांति ढांचे के सभी पहलुओं पर चर्चा की...20 सूत्रीय शांति योजना पर 90 प्रतिशत सहमति बन गई है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।" यूक्रेनी नेता ने कहा कि अमेरिकी पक्ष सुरक्षा गारंटी से संबंधित ढांचे के कुछ बिंदुओं पर 100 प्रतिशत और अमेरिका-यूक्रेन और यूरोपीय देश संयुक्त गारंटी पर 'लगभग' सहमत हैं। बैठक के बाद जेलेंस्की और ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से फोन पर बातचीत की।

मुलाकात ट्रंप ने मुलाकात से पहले पुतिन से एक घंटे बात की CNN के मुताबिक, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 3 घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई, लेकिन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में युद्ध की समयसीमा को लेकर कोई बात नहीं की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात से पहले पुतिन से करीब 1 घंटे बात की थी। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की से मिलने के बाद वे पुतिन से दोबारा मिलेंगे। ट्रंप जनवरी में यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं को वाशिंगटन बुलाएंगे।

समझौता क्या है ट्रंप का 20 सूत्रीय शांति समझौता? शांति समझौते में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा गारंटी मिलेगी। वह निश्चित तिथि पर यूरोपीय संघ में शामिल होगा। पूर्वी यूरोपीय देश अपनी सशस्त्र सेनाओं को वर्तमान 8 लाख की संख्या पर बनाए रखेगा, जबकि डोनेट्स्क में लड़ाई रोकी जाएगी। यूक्रेनी-रूसी सेनाएं पीछे हटकर विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाएंगी। लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसोन में संयुक्त वापसी होगी, जबकि रूस निप्रोपेत्रोव्स्क, मायकोलाइव, सूमी और खार्किव से सेना बुलाएागा। यूक्रेन को बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण के लिए 800 अरब डॉलर सहायता मिलेगी।